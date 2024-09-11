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Закон, порядок, государство

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Сотрудники БСТМ МВД России пресекли деятельность разветвленной сети узлов связи, которые использовались для дистанционных мошенничеств

Сотрудники БСТМ МВД России пресекли деятельность разветвленной сети узлов связи, которые использовались для дистанционных мошенничеств

«Оперативники БСТМ МВД России совместно со следователями Следственного департамента МВД России, коллегами из Чувашской Республики и 12 других регионов страны при содействии сотрудников ФСБ России ликвидировали сеть нелегальных узлов связи.

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