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Зеленский уволил посла в Британии, раскритиковавшего его слова о Уоллесе

Зеленский уволил посла в Британии, раскритиковавшего его слова о Уоллесе

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, который ранее позволил себе раскритиковать его слова о готовности каждое утро благодарить главу Минобороны Британии Бена Уоллеса за оказываемую Киеву военную помощь.

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