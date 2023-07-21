Зеленский уволил посла в Британии, раскритиковавшего его слова о Уоллесе

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, который ранее позволил себе раскритиковать его слова о готовности каждое утро благодарить главу Минобороны Британии Бена Уоллеса за оказываемую Киеву военную помощь.