Парень украл шоколад на 1 132 рубля, чтобы порадовать девушку, и получил штраф в 4 000 рублей.9 октября 2026 года в одном из сетевых магазинов 20-летний курянин украл восемь плиток шоколада, которые положил в борсетку и вышел из торгового зала.