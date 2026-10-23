Парень украл шоколад на 1 132 рубля, чтобы порадовать девушку, и получил штраф в 4 000 рублей.9 октября 2026 года в одном из сетевых магазинов 20-летний курянин украл восемь плиток шоколада, которые положил в борсетку и вышел из торгового зала.
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