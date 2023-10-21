Гороскоп на 21 октября: что принесет день разным знакам зодиака

Гороскоп на 21 октября: что принесет день разным знакам зодиакаастрология_21День будет особенно благоприятным для тех, кто не довольствуется решениями, лежащими на поверхности, и предпочитает действовать по-своему, а не следовать чужому примеру.
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