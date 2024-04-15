Ренессанс отменяется: возрождение атомной энергетики зашло в тупик

На ядерную энергию возложили миссию по спасению человечества от дефицита электричества и тепла. Однако на современном этапе отрасль невозможно перезапустить, как бы ее ни рекламировали политики и лидеры наций.
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