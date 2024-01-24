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Фельдмаршалы украинских лохов

Фельдмаршалы украинских лохов

Опять и снова не соглашусь ни с Андреем Ваджрой, ни с Ростиславом Ищенко, мнение которых, однако, уважаю и к которому в большинстве случаев всё же прислушиваюсь.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Эти шлюхи бегают от военкомов не потому, что &quot;не хотят воевать&quot;, а потому что им мешают заниматься &quot;купи-продай&quot;. ТОЧКА.
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4 час.
Саматов Бахром
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4 час.
Natalija Osminina
Вот чистая правда! И, наверное, так должно быть, чтобы беспредельная тупость этих безумцев сожрала их души до конца. Они должны дойти до самого края, заглянуть в пропасть и тогда уже  успокоиться или сигануть с нее, как лемминги. Другого не дано.
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1 час.

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