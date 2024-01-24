Фельдмаршалы украинских лохов

Эти шлюхи бегают от военкомов не потому, что "не хотят воевать", а потому что им мешают заниматься "купи-продай". ТОЧКА.

Natalija Osminina

Вот чистая правда! И, наверное, так должно быть, чтобы беспредельная тупость этих безумцев сожрала их души до конца. Они должны дойти до самого края, заглянуть в пропасть и тогда уже успокоиться или сигануть с нее, как лемминги. Другого не дано.