Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 870 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Такого надо усыпить у ветеринара...Получивший пожизн...
  • Eduard
    Давно эту банду разогнать надо,она вовсе не для людей создана,а для воровства чужого!ЕС осталось недол...
  • Eduard
    Просто Трамп должен сказать,что Зеленский самозвпнец и арестовать его!Зеленский выдвину...

Зеленскому запретили говорить по-украински. Зал хохотал

Зеленскому запретили говорить по-украински. Зал хохотал

На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленскому запретили говорить на мове. Присутствующие обрадовались.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Укры даже в Европе на нем если и говорят,то в квартире!
Ответить
22 час.
MB
Marina Bubon
Ну, и мы посмеёмся🤣🤣🤣🤮🤮🤮позор страны 404(((((
Ответить
18 час.
Roman Resser
Что-то Европа быстро забыла &quot;мову&quot;, гандоны драные А кто будет кричать &quot;слава Украине&quot; ?
Ответить
17 час.
наверх