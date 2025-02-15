На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленскому запретили говорить на мове. Присутствующие обрадовались.
Зеленскому запретили говорить по-украински. Зал хохотал
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Укры даже в Европе на нем если и говорят,то в квартире!
Ответить
22 час.
MB
Marina Bubon
Ну, и мы посмеёмся🤣🤣🤣🤮🤮🤮позор страны 404(((((
Ответить
18 час.
Roman Resser
Что-то Европа быстро забыла "мову", гандоны драные А кто будет кричать "слава Украине" ?
Ответить
17 час.
Свежие комментарии