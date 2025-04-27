Апанай мәчетенең онлайн-курсларын уңышлы тәмамлаган 500 укучыга сертификатлар тапшырылды

26нчы апрельдә «Казан ипподромы»ның Банкетлар залында хатын-кызлар төркемнәрендә дистанцион рәвештә Апанай мәчетенең Коръән укырга өйрәнү буенча онлайн-курсларын тәмамлаучыларга сертификатлар тапшыру тантанасы булып узды.
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