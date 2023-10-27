Австралия вводит запрет на поставки в Россию отверток и других ручных инструментов, в том числе "для фрезерования и завинчивания винтов на крышах ядерных реакторов", сообщила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.
И снова страшные вести… Как жить-то теперь?!
Комментарии
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Игорь
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3 д.
Виктор Гайдуков
Эти дурки, западноевропейские, совсем берега потеряли. Смешно и грустно. Вырождение, так называемой, политической "элиты" на лицо.
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3 д.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
пиндосы спецом за деньги и др. печеньки выдвигают таких дебилов во власть на западе!!. Песенка из фильма -...... на дурака не нужен нож, ему с три короба на врёшь и делай с ним что хошь...., один в один, лучше и не скажешь.
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3 д.
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