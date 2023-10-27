И снова страшные вести… Как жить-то теперь?!

ВЛАДИМИР ЛАПИН

пиндосы спецом за деньги и др. печеньки выдвигают таких дебилов во власть на западе!!. Песенка из фильма -...... на дурака не нужен нож, ему с три короба на врёшь и делай с ним что хошь...., один в один, лучше и не скажешь.