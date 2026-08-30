Депутат Журавлев призвал применять по Украине ядерное оружие

Алексей Журавлев © Сергей Бобылев/РИА Новости Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия «в случае необходимости обязана» применить тактическое ядерное оружие по Украине.
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