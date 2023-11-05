"Дело дошло до... схватки по грэпплингу!": Казахи подрались с русскими

В Санкт-Петербурге хоккейный матч превратился в борьбу на льду.В Санкт-Петербурге состоялся хоккейный матч в рамках соревнований "Кубок будущего" между молодёжной сборной Казахстана (до 20 лет) и молодёжной сборной России (до 18 лет), сообщает телеграм-канала "Хоккей России".