Путин: отношения России и Монголии достигли уровня всеобъемлющего партнерства

Отношения России и Монголии достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьером Монголии Ням-Осорын Учралом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.