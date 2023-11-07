Полтора года назад шеф-поваром легендарного ресторана современной русской кухни «Гранд кафе Dr. Живаго» (рекомендованного Гидом Michelin), стал Антон Кочура, пожалуй, один из самых талантливых и титулованных шеф-поваров Ростова-на-Дону.