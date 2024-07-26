15 загадочных находок, у которых есть своя история и назначение

Иногда странная находка может казаться совершенно бесполезной, но любопытство не дает покоя: ведь должно быть и у этой вещи какое-то назначение! А если она еще похоже на нечто антикварное - то еще и история! Именно с такими загадочными предметами и разбираются люди в онлайн-сообществе "Что это за штука?", откуда мы и собираем интересные случаи:1.