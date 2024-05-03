Непотопляемая Людмила Нарусова

Мадам нарусова была серой мышью, я видела ее фото того времени. Потом кто-то познакомил ее с юристом- Собчаком. И понеслось. Тетка быстро смекнула, как можно паразитировать на власти. И эта "почетная вдова" плевать хотела и на страну и на нас всех.

Александр Денисов

Не, не так было. Сначала залетела от коллеги(он правда потом до генерала КГБ дослужился, тссс это секрет), а только потом за Собчака замуж вышла. А уже потом, на волне говно-пены от демократии, ну в Питере ее хорошо помнят. Уж очень ее Шурик Невзоров об то время показывать во всей красе любил.