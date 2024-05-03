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СССР-Россия

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Непотопляемая Людмила Нарусова

Непотопляемая Людмила Нарусова

Вдова Анатолия Собчака известна куда меньше чем её муж и её же дочь. Однако ей и не требуется какая-то популярность.

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Комментарии
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Иринушка
Мадам нарусова была серой мышью, я видела ее фото того времени. Потом кто-то познакомил ее с юристом- Собчаком. И понеслось. Тетка быстро смекнула, как можно паразитировать на власти. И эта &quot;почетная вдова&quot; плевать хотела и на страну и на нас всех.
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6 час.
И
Иринушка
Кстати, давно пора запретить иностранные паспорта ВСЕМ госслужащим.
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6 час.
Александр Денисов
Не, не так было. Сначала залетела от коллеги(он правда потом до генерала КГБ дослужился, тссс это секрет), а только потом за Собчака замуж вышла. А уже потом, на волне говно-пены от демократии, ну в Питере ее хорошо помнят. Уж очень ее Шурик Невзоров об то время показывать во всей красе любил.
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6 час.

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