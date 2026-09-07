Источник: «Арсенал» и «Манчестер Сити» следят за Педру Нету

Нападающий «Челси» Педру Нету сохраняет за собой высокие позиции в международных трансферных списках как один из самых востребованных талантов на рынке, сообщает CaughtOffside со ссылкой на источники.
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