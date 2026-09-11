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От рыночного продавца и тюремной камеры до «Модного приговора»: драматичная судьба байера Лилии Рах

От рыночного продавца и тюремной камеры до «Модного приговора»: драматичная судьба байера Лилии Рах

Путь Лилии Рах к статусу ключевой фигурантки модной индустрии и ведущей шоу «Модный приговор» на Первом канале напоминает драматический роман.

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