Семь трупов, искорёженный автобус и скрытые в РЖД проезды. Дайджест весенних аварий, нарушений и других ЧП на железных дорогах России

Весна в этом году выдалась невероятно (или предсказуемо?) плодовитой на события. Самым страшным за последние годы транспортным происшествием на сети дорог стало столкновение рейсового автобуса с поездом на перегоне Шушково — Берендеево Северной ж/д.
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