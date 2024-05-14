Вакцина от кори будет неэффективна у детей, рожденных путем кесарева сечения

Исследование Кембриджского и Фуданьского университетов показало, что однократная доза прививки от кори в 2,6 раза чаще оказывается неэффективной у детей, рожденных путем кесарева сечения, по сравнению с детьми, рожденными естественным путем.
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