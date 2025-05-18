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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Есть жертвы: корабль иностранных ВМС врезался в мост в Нью-Йорке

Корабль ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост, в результате чего погибли два человека. Было видно, как три мачты парусного корабля сломались и частично обрушились после того, как задели мост в Нью-Йорке.

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