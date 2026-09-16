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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лада» побила антирекорд КХЛ по числу бросков за матч – 7 в игре с «Барысом»

Игроки «Лады» нанесли лишь 7 бросков по воротам « Барыса » (0:6) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. В первом периоде у «Лады» был один бросок, во втором и третьем – по три.

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