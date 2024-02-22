Самарский ФК "Крылья Советов" может лишиться тренировочной базы

19 марта Арбитражный суд Самарской области рассмотрит иск Министерства имущественных отношений о признании права собственности на спортивную базу футбольного клуба "Крылья Советов", расположенную около Загородного парка.
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