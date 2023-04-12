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КСП: МинЖКХ недостаточно контролирует благоустройство объектов в Забайкалье

КСП: МинЖКХ недостаточно контролирует благоустройство объектов в Забайкалье

И. о. председателя Контрольно- счетной палаты Забайкальского края Сергей Замешаев во время заседания Заксобрания обратил внимание на недостаточный контроль МинЖКХ за благоустройством общественных территорий в регионе, передает корреспондент ZAB.

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