КСП: МинЖКХ недостаточно контролирует благоустройство объектов в Забайкалье

И. о. председателя Контрольно- счетной палаты Забайкальского края Сергей Замешаев во время заседания Заксобрания обратил внимание на недостаточный контроль МинЖКХ за благоустройством общественных территорий в регионе, передает корреспондент ZAB.
И. о. председателя Контрольно- счетной палаты Забайкальского края Сергей Замешаев во время заседания Заксобрания обратил внимание на недостаточный контроль МинЖКХ за благоустройством общественных территорий в регионе, передает корреспондент ZAB.
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