В Индонезии родился самый маленький суматранский носорог, находящийся под угрозой исчезновения

В Индонезии родился находящийся под угрозой исчезновения суматранский носорог. В понедельник власти Индонезии заявили о том, что на западе страны родился суматранский носорог, находящийся под угрозой исчезновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии