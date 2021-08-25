Донбасс Сегодня

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Что бывает, когда у женщины нет своих денег

С интересом наблюдаю сейчас за разводом одной популярной пары. Еще буквально пару лет назад жена со всех мониторов страны вещала, что работать она не любит, учиться не хочет, прекрасно живет за счет мужа, и все ей завидовали.

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