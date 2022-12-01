Постпред Ульянов назвал Россию, Китай и Иран новым «треугольником» в мировой дипломатии

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал Тегеран, Пекин и Москву новым «треугольником» в международной дипломатии.
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