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Постпред Ульянов назвал Россию, Китай и Иран новым «треугольником» в мировой дипломатии

Постпред Ульянов назвал Россию, Китай и Иран новым «треугольником» в мировой дипломатии

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал Тегеран, Пекин и Москву новым «треугольником» в международной дипломатии.

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