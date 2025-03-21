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Царьград

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Взрыв на нефтебазе в Кубани: пострадали 2 человека, площадь пожара - 10 тыс. кв. м

Взрыв на нефтебазе в Кубани: пострадали 2 человека, площадь пожара - 10 тыс. кв. м

На нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошёл взрыв, охвативший 10 тыс. кв. м. Пожар продолжается, пострадали два человека.

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