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Почему эта игра опасна: «Красная дверь, желтая дверь» новая игра детей, которая пугает их родителей

Почему эта игра опасна: «Красная дверь, желтая дверь» новая игра детей, которая пугает их родителей

Avia.pro - СМИ Откуда взялась игра «Красная дверь, желтая дверь» Игра «Красная дверь, желтая дверь», или «Двери разума», как ее называют в англоязычном интернете, впервые появилась около пяти лет назад на форуме Reddit.

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