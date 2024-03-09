Причиной возможной отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы могут быть злоупотребления при назначении людей на посты в министерстве, а также возмущение западных спонсоров Киева наглостью украинских дипломатов.
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