Страна и люди
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Страна и люди

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Экс-нардеп Олейник считает, что спонсоры Киева могут требовать отставки Кулебы

Экс-нардеп Олейник считает, что спонсоры Киева могут требовать отставки Кулебы

Причиной возможной отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы могут быть злоупотребления при назначении людей на посты в министерстве, а также возмущение западных спонсоров Киева наглостью украинских дипломатов.

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Комментарии
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Вадим Абдурашитов
Как снимут этого кулебяку - так сразу ему повестку на фронт!!! Ведь он такой херой на ТВ!
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1 д.

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