❕ Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе Диспетчер дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения.
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❕ Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе Диспетчер дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения.