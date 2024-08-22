Политика как он...
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Политика как она есть

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В Совфеде высказались о взятых в плен американских наемниках

В Совфеде высказались о взятых в плен американских наемниках

Американские наемники после попадания в плен станут хорошим обменным фондом для России. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации (Совфед) от Донецкой народной республики (ДНР) Александр Волошин в беседе с РИА Новости.

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