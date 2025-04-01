БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вначале придушили Академию Жуковского, а теперь — и память о ее Героях

Вначале придушили Академию Жуковского, а теперь — и память о ее Героях

«Не включен в перечень произведений монументального искусства» — это отношение чиновников к патриотизму людей Анатолий Журин На фото: памятник выпускникам и сотрудникам Академии, погибшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны.

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