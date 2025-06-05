Трамп запретил въезжать в США гражданам 12 стран

Президент США Дональд Трамп запретил гражданам 12 стран въезд на территорию Соединённых Штатов. Белый дом объявил, что эти страны «неэффективны в плане проверки и анализа», поэтому представляют «очень высокий риск» для страны.
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