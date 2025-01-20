🇦🇺🇵🇬🇺🇸 Американцы и австралийцы вытесняют Китай из части АТР На прошлой неделе на сайте Белого дома были выпущены итоги политики администрации Джо Байдена в Индо-Тихоокеанском регионе.
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🇦🇺🇵🇬🇺🇸 Американцы и австралийцы вытесняют Китай из части АТР На прошлой неделе на сайте Белого дома были выпущены итоги политики администрации Джо Байдена в Индо-Тихоокеанском регионе.
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