Обвинение запросило для экс-зампрокурора Новосибирской области Кузьменок 8 лет тюрьмы

Бывшего зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями Сторона обвинения запросила восемь лет колонии общего режима для бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок.