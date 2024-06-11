Обвинение запросило для экс-зампрокурора Новосибирской области Кузьменок 8 лет тюрьмы

Бывшего зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями Сторона обвинения запросила восемь лет колонии общего режима для бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок.
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