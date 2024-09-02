«Боль и позор моей жизни»: Дана Борисова о рисках экспериментов со внешностью

Телеведущая Дана Борисова не раз спорила с природой в вопросах красоты. Ради стройности и молодости лица она перенесла липосакцию, контурную пластику, лобно-височный лифтинг, подтянула веки — сделала те самые «лисьи глазки».
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