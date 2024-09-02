Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 662 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    девочка так и не поняла, что с дауном имеет дело«Не звонит, не пи...
  • Александр
    кириенко это затаившийся враг!!! нельзя ему верить!!!  продаст всё и всех!!!!«Время проходит о...
  • Лидия Санникова
    Насмешила...«Я просто в шоке....

«Боль и позор моей жизни»: Дана Борисова о рисках экспериментов со внешностью

«Боль и позор моей жизни»: Дана Борисова о рисках экспериментов со внешностью

Телеведущая Дана Борисова не раз спорила с природой в вопросах красоты. Ради стройности и молодости лица она перенесла липосакцию, контурную пластику, лобно-височный лифтинг, подтянула веки — сделала те самые «лисьи глазки».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх