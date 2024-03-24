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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Гвинет Пэлтроу о супергеройских фильмах: “Если пытаться угодить всем – неиз...

Гвинет Пэлтроу о супергеройских фильмах: “Если пытаться угодить всем – неиз...

Гвинет Пэлтроу о супергеройских фильмах: “Если пытаться угодить всем – неизбежно падает качество”Гвинет Пэлтроу, актриса, исполнившая роль Пеппер Поттс в кинематографичной вселенной Marvel, высказалась касательно супергеройских фильмов.

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