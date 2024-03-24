Гвинет Пэлтроу о супергеройских фильмах: “Если пытаться угодить всем – неиз...

Гвинет Пэлтроу о супергеройских фильмах: “Если пытаться угодить всем – неизбежно падает качество”Гвинет Пэлтроу, актриса, исполнившая роль Пеппер Поттс в кинематографичной вселенной Marvel, высказалась касательно супергеройских фильмов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)