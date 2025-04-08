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Царьград

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Профессор призывает Трампа заставить Зеленского капитулировать на Украине

Профессор призывает Трампа заставить Зеленского капитулировать на Украине

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предложил Дональду Трампу использовать влияние США для капитуляции Владимира Зеленского.

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