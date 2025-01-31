РЭО: еще 6 утилизаторов вошли в реестр РОП с начала 2025 года

С начала 2025 года в реестр утилизаторов вошли 6 компаний, их общее количество достигло 86. Данные объекты утилизации отходов от использования товаров прошли проверку документов и выездную оценку, которую проводил Росприроднадзор при участии специалистов Российского экологического оператора.
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