Политика как она есть

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Никогда такого не было и вот опять — Шарль Мишель предлагает «приостановить» членство России в Совбезе ООН

Никогда такого не было и вот опять — Шарль Мишель предлагает «приостановить» членство России в Совбезе ООН

Мои постоянные читатели наверняка помнят, что о возможности исключения России из Совбеза ООН я говорил некоторое время назад в статье: США будут пытаться исключить Россию из Совбеза ООН и сделать из организации проводника своих национальных интересов А ещё они наверняка помнят, как на меня тогда обрушивались в комментариях (на Дзене) отдельные горячие головы, говоря, что я ничего не понимаю, ведь исключить Россию из Совбеза ООН по уставу невозможно, и что если они попытаются, то это приведёт к разрушению ООН.

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