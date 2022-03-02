Варди забил 94-й гол в АПЛ после 30 лет. Он побил рекорд Иана Райта

Форвард «Лестера» Джейми Варди поразил ворота «Бернли» в матче чемпионата Англии (2:0). 35-летний нападающий забил 94-й гол в АПЛ после того, как ему исполнилось 30 лет.

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