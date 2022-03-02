Варди забил 94-й гол в АПЛ после 30 лет. Он побил рекорд Иана Райта

Форвард «Лестера» Джейми Варди поразил ворота «Бернли» в матче чемпионата Англии (2:0). 35-летний нападающий забил 94-й гол в АПЛ после того, как ему исполнилось 30 лет.
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- Веснина и Калинская выступили против военных действий на Украине
- Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в чемпионате мира по легкой атлетике-2022 и чемпионате мира в залах
Свежие комментарии