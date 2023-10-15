Никогда не оставляйте телефон заряжаться на ночь Если вы хотите продлить срок службы аккумулятора, никогда не заряжайте телефон всю ночь, советует доцент кафедры информационно-коммуникационных технологий австралийского университета CQUniversity Ритеш Чуг.
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