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Всякое

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Никогда не оставляйте телефон заряжаться на ночь

Никогда не оставляйте телефон заряжаться на ночь

Никогда не оставляйте телефон заряжаться на ночь Если вы хотите продлить срок службы аккумулятора, никогда не заряжайте телефон всю ночь, советует доцент кафедры информационно-коммуникационных технологий австралийского университета CQUniversity Ритеш Чуг.

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