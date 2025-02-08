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Минобороны официально подтвердило освобождение города Торецк ДНР

Минобороны официально подтвердило освобождение города Торецк ДНР Российские войска завершили освобождение города Торецк (Дзержинск) на территории Донецкой Народной Республики, теперь официально.

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