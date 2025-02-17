Игорь Николаев замахнулся на любовь и требует за нее деньги

После Дня всех влюбленных певец Игорь Николаев инициировал два иска о нарушении интеллектуальных прав на сумму один миллион рублей против продавцов, которые используют известную фразу из его хита «Выпьем за любовь».
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