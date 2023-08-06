Тариф РЖД растёт на угрозах. ТМХ встретится с Венгрией в Египте. Нефть буксует на путях. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было предложение РЖД повысить тарифы для оплаты расходов на безопасность, планы монополии приобрести более 8 тысяч локомотивов до 2035 года и увеличение сроков доставки нефтепродуктов по ЖД.