Вгудок

14 подписчиков

Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Тариф РЖД растёт на угрозах. ТМХ встретится с Венгрией в Египте. Нефть буксует на путях. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

Тариф РЖД растёт на угрозах. ТМХ встретится с Венгрией в Египте. Нефть буксует на путях. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было предложение РЖД повысить тарифы для оплаты расходов на безопасность, планы монополии приобрести более 8 тысяч локомотивов до 2035 года и увеличение сроков доставки нефтепродуктов по ЖД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх