Трамп рушит западные мифы о России: Для Зеленского это подобно смерти

Президент США Дональд Трамп. REUTERS4549 прочтений 3 дня назад Интереснейшую ситуацию наблюдаем: президента США Дональда Трампа обвиняют в том, что он находится в «дезинформационном пространстве», сформированном Россией.
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