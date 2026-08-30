В Петропавловском соборе прошла заупокойная лития по воинам-гвардейцам

В воскресенье, 30 августа, в Петропавловском соборе в Северной столице почтили память гвардейцев всех поколений, которые погибли за Россию при выполнении боевых задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Л Манул Тимофей из ...
- Зеленский заявил,...
- АС Результаты выборо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым