Театр абсурда
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Театр абсурда

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Польша вдруг отменила свои штрафы против «Газпрома»

Польша вдруг отменила свои штрафы против «Газпрома»

Как стало известно, апелляционный суд в Польше утвердил решение суда первой инстанции об отклонении наложенных ещё в 2020 году финансовых штрафов на сумму более $7,2 млрд по текущему курсу для «Газпрома» и $58 млн для других организаций, причастных к строительству «Северного потока-2».

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