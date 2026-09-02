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УАЗ врезался в припаркованную машину в Республике Алтай: пострадали дети

УАЗ врезался в припаркованную машину в Республике Алтай: пострадали дети

Вечером 31 августа в Усть-Коксинском районе Республики Алтай произошло ДТП, в котором пострадали двое детей.

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