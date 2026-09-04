Эквадор: Пожарный был застрелен в результате целенаправленного нападения возле медицинского центра Брисас-дель-Мар в Мачале, провинция Эль-Оро, после того, как в утренние часы вышел из дома на работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым